Общество

Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной — опрос

Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной, треть респондентов достигает успехов в карьере летом, а 15% - осенью, подсчитал сервис «Авито Работа».

«Больше трети (39%) россиян чувствуют профессиональный подъем именно весной. Другими популярными сезонами для карьерных достижений и перемен оказались лето (30%) и осень (15%). Наименее продуктивным временем года оказалась зима. Подъем работоспособности в этот момент ощущают всего 7% респондентов», - говорится в исследовании.

Отмечается, что жители Петербурга чувствуют мотивацию из-за новых карьерных начинаний, респондентов из Ростова-на-Дону воодушевляет на работу поддержка семьи и друзей, а краснодарцев - любимое увлечение, пишет РИА Новости.

При этом, по подсчетам специалистов, каждый десятый респондент ощущает профессиональный подъем во время переобучения и заботы о ментальном здоровье. Однако всего 2% россиян чувствует воодушевление при общении с ментором.