Общество

Туман с видимостью до 500 метров опускается на Псковскую область

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», - сообщили в МЧС.

Жителей и гостей региона призвали быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.

Ранее сообщалось, что облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 февраля. Ночью пойдет дождь, днем он будет небольшим.