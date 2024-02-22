Общество

Самая низкая смертность от злокачественных новообразований за 20 лет отмечена в РФ

Показатель смертности от злокачественных новообразований в России находится на самом низком уровне за 20 предыдущих лет, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди в ходе форума национальных достижений в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 24 февраля.

«Комплекс мероприятий как и болезней системы кровообращения, так и в онкологической сфере также привел к снижению смертности от злокачественных новообразований. За последние два года это самый низкий показатель за 20 предыдущих лет, смертность на самом низком уровне за 20 лет», - приводит слова Стилиди «Интерфакс».

По его словам, одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась до 18% по итогам 2023 года (в 2019 году этот показатель составлял 21,7%).

Отмечается увеличение пятилетней выживаемости пациентов, получающих онкологическое лечение. Охват медицинскими услугами онкологических пациентов составил по итогам 2023 года 76% (в 2021 году он составлял 63,5%), добавил главный внештатный специалист-онколог Минздрава.