Общество

В Псковском музее-заповеднике впервые презентовали экскурсию-эмпатию

Экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства» впервые представили в Псковском музее-заповеднике 25 февраля. Программа перенесла участников в прошлое и позволила прочувствовать все тяготы военных лет, которые выпали на долю детей и подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В преддверии 80-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в этом году и 80-й годовщины Победы в 2025 родилась идея создать такую экскурсию. Главная цель – показать повседневную жизнь детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде. На примере музейных экспонатов и привлеченного реквизита гости узнали о героических поступках, тяжелых буднях и праздниках военного времени», – рассказала ведущий методист методического отдела Псковского музея-заповедника Жанна Аракчеева.

В самом начале программы экскурсовод рассказала участникам о войне и оккупации на территории Пскова и Псковского края. Также ребята и их родители увидели подлинные предметы военного времени и узнали о деятельности партизан и подпольщиков, среди которых были и дети. Далее на мультимедийном экране гостям продемонстрировали архивные снимки, рассказывающие о повседневности подростков на фронте и в тылу.

Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия стал показ подлинного реквизита. Экскурсанты увидели и праздничный стол времен войны, и украсили ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогли поиграть в игрушки прошлого. В конце экскурсии ребята поделились своими эмоциями и рассказали, похоже ли увиденное на их детство. Также участники закрепили полученные знания, выполнив творческое задание.

Музей приглашает организованные группы школьников посетить уникальную экскурсию-эмпатию и узнать о повседневной жизни детей во время войны. Запись по телефону: 8 (8112) 66-33-11.