Общество

Семинар для администраторов госпабликов провёл псковский ЦУР

Семинар на тему «Работа в системе "Госпаблики"» для специалистов сферы образования провели 27 февраля эксперты Центра управления регионом Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участники семинара получили информацию о том, как использовать нейросети и разрабатывать контент-план, а также узнали о методах работы с обращениями граждан. Интернет-безопасность стала ещё одной важной темой семинара.

Мероприятие предоставило участникам возможность ознакомиться с ключевыми аспектами работы в системе «Госпаблики». Эксперты отметили важность эффективного использования инструментов в социальных сетях и повышения качества ведения публичных страниц учреждений.