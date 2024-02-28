Общество

Россиян начали обманывать под предлогом «налога на спецоперацию»

Мошенники начали рассылать предупреждения от имени банков: с вашего счëта спишут «налог на спецоперацию», сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Аферисты пишут, что если вы срочно не зайдёте в личный кабинет банка и не подпишете заявление на отказ от платежей, то каждый месяц будут списывать десятки тысяч рублей. Чтобы отказаться от "налога", нужно перейти по ссылке из письма. Как только вы попадаете на поддельный сайт банка, ваши персональные данные оказываются в руках аферистов», - говорится в сообщении.

Никакого налога на спецоперацию не существует, подчеркивают эксперты. Это новая уловка мошенников, которые постоянно ищут способы обмануть. «Чтобы обезопасить себя, никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Если сомневаетесь, позвоните напрямую в банк или узнайте информацию в одном из его отделений», - добавили авторы Telegram-канала.