Общество

День открытых дверей прошел в спецподразделениях псковской Росгвардии

Сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии провели день открытых дверей для воспитанников Центра помощи детям Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Учащиеся посетили базы ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард». В начале встречи спецназовцы рассказали ребятам об истории отрядов. Гости узнали, что будни бойцов специальных подразделений Росгвардии – это ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по обезвреживанию и задержанию преступников, работа по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

В ходе мероприятия юношей проинформировали о правилах поступления в высшие учебные заведения Росгвардии и о том, что ряд выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района, проходит службу в подразделениях псковской Росгвардии.

Для ребят также была организована выставка вооружения, специальных средств и автомобильной техники.

Сотрудники кинологической службы провели показательные выступления.

В завершение гости возложили цветы к памятным знакам и почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.