Общество

Россия сама будет определять свой путь, заявил президент

Россия исключительно сама будет определять свой путь, заявил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

«Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит - непрерывность исторического развития», - сказал он.

По его словам, Россия будет «решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям», пишет «Интерфакс».