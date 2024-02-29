Общество

Представители от Псковской области поучаствуют в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В нем примут участие 157 семейных команд из Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

За выход в финал будут бороться семейные команды из всех регионов СЗФО — Санкт-Петербурга (49), Архангельской (23), Вологодской (17), Калининградской (7), Ленинградской (23), Мурманской (5), Новгородской (12), Псковской областей (2), Ненецкого автономного округа (2), Республик Карелии (5) и Коми (12).

«До старта окружных полуфиналов осталось несколько дней, дистанционный этап прошли сильные, инициативные и дружные команды, заряженные на победу. Приятно видеть, что среди них есть многодетные семьи с прабабушками-прадедушками, даже пары со стажем семейной жизни более 40 лет. Значит в нашей стране уважают и чтут семейные традиции. Призы конкурса — сертификаты на пять миллионов рублей, большие семейные путешествия — заслуживают внимания, но не менее важным станет само участие в мероприятиях полуфинала», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В течение трех дней семейные команды будут состязаться в ловкости, изобретательности, остроумии, совместно решать задачи и проходить испытания. Однако их ждут не только оценочные задания, но и мастер-классы, спортивные занятия и другие развлечения.

Имена победителей объявят 10 марта. В этот день участники посетят познавательные лекции, творческие мастер-классы и концертную программу. Для участников полуфинала и их родственников организаторы приготовили настоящий подарок — для них выступит член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Дмитрий Маликов. «Я считаю, что такие мероприятия объединяют разные поколения. У семей появляются общие интересы, цели, задачи. Когда люди что-то делают вместе: занимаются спортом, готовят — все это и составляет простое человеческое счастье. Я тоже смог по достоинству оценить старания участников, просмотрев их работы в задании дистанционного этапа "Наша песня", где команды исполняли композиции собственного сочинения про свои семьи. Получилось замечательно! Искренне желаю всем совместного творчества, обмена опытом, побольше солнца и хороших эмоций!» — отметил известный певец.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. В окружные полуфиналы вышли более 1 500 семей из 86 регионов и 2 стран — Казахстана и Хорватии.

Вскоре окружные полуфиналы пройдут в остальных федеральных округах. С 29 по 31 марта в Красноярске встретятся семейные команды из Сибирского федерального округа, с 5 по 7 апреля полуфинал Уральского федерального округа пройдет в Екатеринбурге, с 19 по 21 апреля в Ростове-на-Дону за «путевки» в финал поборются семьи Южного федерального округа вместе с новыми регионами. Далее испытания пройдут в Хабаровске, Уфе, Москве.

На очных мероприятиях свои регионы представят семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам допущены и победители Всероссийского конкурса «Семья года — 2023».

В рамках конкурса «Это у нас семейное» при поддержке «Движения первых» проходит специальный трек «Родные-Любимые». Его участниками стали семьи, объединившиеся в 1 500 семейных сообществ. Всего к треку присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и 9 зарубежных стран. На дистанционном этапе трека участники представляли идеи, направленные на развитие семейной инфраструктуры в регионах России.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.