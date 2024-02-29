Общество

Вера Емельянова обсудила организацию медпомощи по педиатрическому профилю с федеральными экспертами

Рабочее совещание с делегацией Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Федеральные эксперты представили свой доклад с оценкой организации в регионе медицинской помощи по педиатрическому профилю.

Участие в мероприятии также приняли председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и руководители медучреждений региона, где оказывается медицинская помощь детям.

Вера Емельянова поприветствовала врачей из Санкт-Петербурга и подчеркнула, что специалисты провели объемную аналитическую работу за последние дни. Представители педиатрического университета накануне посетили Порховскую межрайонную больницу, после чего в Пскове они работали в Детской областной клинической больнице, Псковском клиническом перинатальном центре, Детской городской поликлинике.

Итоги визита в Псковскую область подвел врач-методист отдела аналитики и взаимодействия с регионами Евгений Панков и его коллеги по отдельным направлениям. Анализ затронул организацию работы амбулаторного и стационарного звеньев педиатрического направления, лекарственного сопровождения пациентов, кадровую политику учреждений, внедрение автоматизированной информационной системы.

Специалисты отметили положительную динамику, в частности хорошей оценки удостоилась организация работы в региональном перинатальном центре. Вместе с тем они указали на необходимость скорректировать работу по ряду направлений, для чего в аналитическом докладе будут даны рекомендации.

Вера Емельянова отметила, что отчеты будут представлены губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «Недочеты мы рассмотрим на самом высоком уровне и сделаем профессиональные выводы. Уверены, что мы можем рассчитывать на педиатрический университет и в методической поддержке учреждений, и в повышении квалификации наших медицинских кадров», — подытожила первый вице-губернатор.

В пресс-службе отметили, что организационно-методическая поддержка медучреждений Псковской области ведется в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение», проекта «Развитие сети медицинских исследовательских центров» (НМИЦ) и внедрения инновационных медицинских технологий Санкт-Петербургского педиатрического университета Минздрава РФ.