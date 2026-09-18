 
Общество

Принявшие роды в машине великолукские полицейские участвовали в выписке малыша

0

Полицейские, принявшие роды в патрульном автомобиле в Великолукском округе, приняли участие в выписке малыша, сообщается в канале в Мах официального представителя МВД России Ирины Волк.

Видео: Ирина Волк / Мах

«Настал счастливый момент выписки из перинатального центра мамы и малыша. И, конечно же, вместе с отцом их встречали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Великолукский". Полицейские сердечно поздравили маленького Елисея и его родителей, пожелали им здоровья и добра», - сообщила Ирина Волк.

Напомним, экипаж Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» помогал в патрульном автомобиле доставить беременную женщину в перинатальный центр. Однако родовой процесс наступил по пути.

Инспекторы остановили служебный автомобиль недалеко от автобусной остановки и приступили к принятию родов, разложив пеленки и достав аптечку. Один из них увидел на остановке женщину и спросил, может ли она помочь. Та ответила утвердительно. Общими усилиями они помогли появиться на свет новорожденному.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026