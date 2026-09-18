Принявшие роды в машине великолукские полицейские участвовали в выписке малыша

Полицейские, принявшие роды в патрульном автомобиле в Великолукском округе, приняли участие в выписке малыша, сообщается в канале в Мах официального представителя МВД России Ирины Волк.

Видео: Ирина Волк / Мах

«Настал счастливый момент выписки из перинатального центра мамы и малыша. И, конечно же, вместе с отцом их встречали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Великолукский". Полицейские сердечно поздравили маленького Елисея и его родителей, пожелали им здоровья и добра», - сообщила Ирина Волк.

Напомним, экипаж Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» помогал в патрульном автомобиле доставить беременную женщину в перинатальный центр. Однако родовой процесс наступил по пути.

Инспекторы остановили служебный автомобиль недалеко от автобусной остановки и приступили к принятию родов, разложив пеленки и достав аптечку. Один из них увидел на остановке женщину и спросил, может ли она помочь. Та ответила утвердительно. Общими усилиями они помогли появиться на свет новорожденному.