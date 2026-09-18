Режиссер «Левиафана» признан иноагентом

Минюст внес в перечень иностранных агентов кинорежиссера российской картины «Левиафан» Андрея Звягинцева*.

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По данным Минюста, Андрей Звягинцев* участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных для России организаций, распространял фейки о решениях и политике российских властей, взаимодействовал с иноагентами.

Также иноагентами признаны обозреватель Павел Иванов*, бизнесмен и блогер Ержан Тургумбай*, журналист и писатель Михаил Шевелев* и проект «Анархист-35»*.

Распространение фейков о российских властях вменено всем новым иноагентам, Ержану Тургумбаю* — еще и распространение фейков об РПЦ, а Павлу Иванову* — о российской избирательной системе. Также всем вменили распространение контента иноагентов.

Павел Иванов* также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, получал финансовую поддержку от иностранных источников и взаимодействовал с иностранным агентом, сказано в пресс-релизе.

По данным министерства, Ержан Тургумбай* призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, выступал против специальной военной операции и участвовал в распространении контента нежелательной организаций.

Михаилу Шевелеву* вменили также участие в создании контента организации-иноагента и нежелательной организации.

Проект «Анархист-35»* выступал против СВО, владельцем проекта является иноагент, а руководство проектом осуществляется вне России.

Из реестра иноагентов Минюст исключил ООО «Алая буква» и ООО «Институт нейрокогнитивных исследований» в связи с их ликвидацией.

Андрей Звягинцев* — известный российский режиссер и сценарист, автор фильмов «Нелюбовь», «Елена», лауреат наград различных фестивалей. В минувшем мае фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева* стал обладателем Гран-при — второй по значимости награды — Каннского кинофестиваля, пишет «Интерфакс».

*включены Минюстом в реестр иностранных агентов