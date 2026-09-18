Двух судей в Псковской области привлекли к дисциплинарной ответственности

Заседание, на котором рекомендовали пять кандидатов на судейские должности и приняли кадровые решения в отношении действующих судей, провела квалификационная коллегия судей Псковской области 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.
Коллегия дала рекомендации следующим специалистам:
- Олег Ганичин рекомендована на должность председателя Порховского районного суда на шестилетний срок полномочий;
- Ангелина Ефимова рекомендована на пост судьи Псковского городского суда;
- Владимир Пронченко получил рекомендацию на должность судьи Стругокрасненского районного суда;
- Наталья Тайкова рекомендована к назначению мировым судьей судебного участка №36 в Великих Луках без ограничения срока полномочий;
- Вера Мухрынова рекомендована на должность мирового судьи судебного участка №41 в Пскове также без ограничения срока полномочий.
Также квалификационная коллегия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Себежского районного суда Татьяну Москаленко и судью Псковского городского суда Виолетту Булочникову.
Кроме того, в соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации», коллегия удовлетворила заявления двух судей о прекращении их полномочий.