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Двух судей в Псковской области привлекли к дисциплинарной ответственности

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Заседание, на котором рекомендовали пять кандидатов на судейские должности и приняли кадровые решения в отношении действующих судей, провела квалификационная коллегия судей Псковской области 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона. 

Коллегия дала рекомендации следующим специалистам:

  • Олег Ганичин рекомендована на должность председателя Порховского районного суда на шестилетний срок полномочий;
  • Ангелина Ефимова рекомендована на пост судьи Псковского городского суда;
  • Владимир Пронченко получил рекомендацию на должность судьи Стругокрасненского районного суда;
  • Наталья Тайкова рекомендована к назначению мировым судьей судебного участка №36 в Великих Луках без ограничения срока полномочий;
  • Вера Мухрынова рекомендована на должность мирового судьи судебного участка №41 в Пскове также без ограничения срока полномочий.

Также квалификационная коллегия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Себежского районного суда Татьяну Москаленко и судью Псковского городского суда Виолетту Булочникову.

Кроме того, в соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации», коллегия удовлетворила заявления двух судей о прекращении их полномочий.

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