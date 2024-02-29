Общество

Региональное управление Росгвардии приглашает на службу в ОМОН «Кром»

Сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя) требуются в ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Требования: в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.