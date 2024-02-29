Общество

Коллектив СИЗО-2 в Великих Луках передал гуманитарную помощь для военнослужащих СВО

Партию гуманитарного груза собрал личный состав следственного изолятора города Великие Луки для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Неравнодушным к сбору необходимых предметов и вещей первой необходимости для солдат и офицеров не остался никто, каждый внес свой вклад в общее благородное дело», - отметили в пресс-службе.

15 коробок с продуктами длительного хранения, медикаментами, средствами личной гигиены, теплыми сезонными вещами, а также тактическими фонариками отправились бойцам на фронт. Такая миссия стала возможной в результате активного взаимодействия учреждения с одной из великолукских женщин-волонтеров.

В группе «Узелки Победы» в социальной сети отмечено, что организаторы мероприятия искренне благодарят представителей СИЗО-2 за неравнодушие и живой отклик о помощи, которая носит постоянный характер. В самое ближайшее время добровольцы из поселка Идрицы доставят посылки по своему прямому назначению.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники УФСИН регулярно участвуют в сборе гуманитарных грузов для военных, а также для жителей новых территорий. Помощь самая различная: от продовольственных продуктов до одежды. Многие вносят неоценимый вклад и в качестве волонтеров, помогая шить военное обмундирование или занимаясь изготовлением блиндажных свечей и спичек длительного горения.