Общество

Покататься на коньках бесплатно может псковская молодёжь в Ледовом дворце

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Ледовые забавы» 6 марта. Оно пройдёт в СКК «Ледовый дворец» (улица Балтийская, 11) с 19:30 до 20:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«В рамках мероприятия участники смогут насладиться катанием на льду, провести время в здоровом и активном общении. Для участия желающим необходимо иметь с собой коньки, однако для тех, кто не располагает собственной экипировкой, доступна аренда коньков прямо в Ледовом дворце. Важно отметить, что мероприятие будет проводиться бесплатно, однако количество мест ограничено, поэтому регистрация участников обязательна. Перед тем как выйти на лёд, рекомендуется познакомиться с техникой безопасности», - говорится в анонсе мероприятия.

Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторами являются Псковский городской молодёжный центр и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.