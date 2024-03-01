Общество

Отряд быстрого реагирования «Гепард» псковской Росгвардии отмечает 31-ю годовщину со дня образования

Специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области отмечает 31-ю годовщину со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан 1 марта 1993 году и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью.

С 2016 года СОБР «Гепард» выполняет служебно-боевые задачи в составе управления Росгвардии по Псковской области.

На сегодняшний день основные задачи СОБР – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На территории Псковской области сотрудники спецподразделения на постоянной основе принимают участие в спецоперациях, в результате которых задерживаются подозреваемые в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии сотрудников СОБР «Гепард» из незаконного оборота изымается огнестрельное оружие и наркотические вещества.

Действующие сотрудники отряда награждены тремя орденами Мужества, восемнадцатью медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, одиннадцатью медалями «За отвагу», одиннадцатью медалями «За отличие в охране общественного порядка» и другими государственными наградами.