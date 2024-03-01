Общество

Социальный городок заработал в псковских Борисовичах

Социальный городок заработал в деревне Борисовичи Псковского района. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил учреждение сегодня, 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона посетил жильцов Социального городка, осмотрел жилой корпус. Квартиры подготовлены для приема граждан: в них есть спальня, ванная, гостиная и кухня.

«Рада, что в области построили такой городок, где можно доживать. В Пскове о нас заботятся. Мне 93 года, дочка умерла, переехала сюда дожить спокойно. Кардинально поменялась жизнь. Здесь очень хорошая обстановка», - рассказала одна из жительниц соцгородка.

По состоянию на 27 февраля в Социальный городок заселили семь человек. Все прибывающие граждане принимаются по правилам приемно-карантинного отделения с пребыванием в карантине на протяжении 7 дней.

В листе ожидания на заселение находятся 8 человек. У них идет подготовка пакета документов. Отделение «Сопровождения и поддержки» располагается в двух корпусах учреждения: в корпусе для проживания людей с инвалидностью и корпусе для проживания граждан преклонного возраста, нуждающихся в сопровождении и поддержке в соответствии с возрастными особенностями здоровья и индивидуальными потребностями.

Директор Социального городка Ольга Семенкова добавила, что питание готовят по нормативам, предпочтения в еде учитывают. Кроме того, сейчас учреждение планирует получить лицензию на медицинское сопровождение.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева ответила, что сейчас зарплаты сотрудникам выровняли за счёт стимулирующих выплат.

«Здесь должна быть очень важная и чувствительная работа. Принципиально, чтобы зарплата здесь была выше средней по региону, чтобы брали не по остаточному принципу, а могли выбирать, чтобы человек с душой относился к проживающим», - заключил глава региона.

Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместилось госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

На всей территории социального городка обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства.