Общество

Названы способы отличить подделку от оригинала на маркетплейсах

Злоумышленники и недобросовестные продавцы подделок пользуются активным развитием маркетплейсов, и их возможности еще больше возросли вместе с уходом зарубежных брендов с российского рынка. Об этом сообщил эксперт в сфере защиты брендов в интернете, основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин. Он также назвал способы отличить подделку от оригинала.

Эксперт отметил, что маркетплейсы пытаются исправить ситуацию с подделками на рынке, например, с помощью отметок «оригинал». Однако довольно часто ее получают и мошенники, предоставляя в модерацию поддельные разрешения от правообладателя.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестного продавца, стоит обращать внимание на его происхождение и историю продаж, на уровень цен. Отличие в 5-10 раз от средней стоимости нельзя объяснить никакой акцией, подчеркнул Кривулин. Кроме того, он посоветовал заглянуть на официальную страницу бренда, так как на ней часто написано, можно ли купить товар где-то еще, помимо официальных магазинов.

Отличить подделку от оригинала поможет и внимательное изучение названия товара. «Проверьте, нет ли ошибок в самом названии бренда. Если вы покупаете технику и инструменты, вас должно насторожить неполное наименование товара — без модели и артикула. А в случае с игрушками и детскими товарами название бренда подделки, вообще, может быть другим, хотя по внешнему виду товар будет похож на оригинальный», — предупредил эксперт.

Смутить должен и текст в описании товара, который явно прогнали через автопереводчик. Если товар требует инструкции, а она не переведена вовсе, это также плохой знак, пишет «Лента.ру».

Если к товару уже есть отзывы реальных покупателей, он рекомендовал сравнить их фотографии, а также фотографии продавца с тем, что опубликовано на официальном сайте бренда. Вместе с тем эксперт рассказал, что оригинальные бренды обычно не позволяют себе загружать на витрину «замыленные» или сделанные в непрезентабельных условиях изображения.