Общество

Поголовье овец и коз в Псковской области сократилось почти на 20%

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в Псковской области на конец января 2024 года, по расчетам, составляло 59,8 тыс. голов, из него коров – 30,5 тыс.; свиней – 1454,8 тыс.; овец и коз – 22,5 тыс. голов; птицы – 1695,3 тыс. голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,2 процента, овец и коз – на 17,3 процента, птицы – на 1,2 процента, увеличилось поголовье коров на 2,9 процента, свиней – на 4,2 процента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, в структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 10,1 процента поголовья крупного рогатого скота, 0,1 процента свиней, 83,3 процента овец и коз (на конец января 2023 года – соответственно 11,2%, 0,1% и 78,1%).

В сельскохозяйственных организациях на конец января 2024 года по сравнению с соответствующей датой 2023 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,5 процента, овец и коз – на 47,1 процента, поголовье коров увеличилось на 5 процентов, свиней – на 4,2 процента. В январе 2024 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 29,3 тыс. тонн, молока – 18,2 тыс. тонн, яиц – 6,1 млн штук.