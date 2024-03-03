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Общество

Производства скота и птицы на убой в Псковской области возросло почти на 50%

03.03.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

В сельскохозяйственных организациях Псковской области в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 47,1 процента (в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года снизилось на 11,3%), молока – на 11,3 процента (увеличилось на 6,5%), яиц – на 6,2 процента (увеличилось на 0,4%).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) надои молока на 1 корову в январе 2024 года составили 791 килограмм против 782 килограммов в январе 2023 года.

В январе 2024 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось уменьшение удельного веса производства крупного рогатого скота и птицы на убой и увеличение удельного веса производства свиней на убой по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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