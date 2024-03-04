Общество

Компьютерную программу для диагностики шизофрении по МРТ создали российские ученые

Ученые Курчатовского института разработали программу — классификатор, которая способна с точностью 85% диагностировать шизофрению по МРТ мозга пациента. Программу планируется использовать в медицинской практике, а кроме того, для дальнейших исследований болезни — ведь причины ее возникновения по-прежнему до конца не известны. Работа ведется совместно со специалистами Психиатрической клинической больницы №1 им Н.А. Алексеева.

С помощью классификатора ученые смогли выделить в мозге восемь регионов, изменения в функционировании которых в подавляющем большинстве случаев говорят о психическом отклонении. Всего же программа анализирует работу более сотни зон головного мозга.

«Наш проект приближает нас к пониманию изменений, происходящих в мозге при шизофрении. Он способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи», — рассказал научный сотрудник Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Сергей Карташов «Известиям».

Программа поможет в случаях, когда врачи-психиатры испытывают трудности с точной постановкой диагноза, а также в ситуациях, когда обращение к специалисту невозможно.