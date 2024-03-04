Общество

Турнир по волейболу прошел в Пскове

Турнир по волейболу «Весенняя псковитяночка» среди девушек 2012-2013 года рождения состоялся в Пскове с 1 по 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие юные волейболистки из Великого Новгорода, Кондопоги (Республика Карелия), Старой Руссы (Новгородская область), Себежа (Псковская область), Отрадненской спортивной школы (Ленинградская область) и хозяева турнира команда спортивной школы «Бригантина» (Псков).

«Мы стали свидетелями интересных матчей, захватывающей борьбы. Участницы соревнований и зрители получили массу положительных впечатлений и заряд бодрости! Для многих спортсменок это был первый старт!» - отметили в спортшколе.

Лучшими игроками матча названы Василиса Марченко и Варвара Свибович. Хозяева турнира стали серебряными призерами.

Победители соревнований - Отрадненская спортивная школа Ленинградской области, а бронзовые медали завоевали волейболистки из города Кондопога, Республика Карелия.

К соревнованиям детей готовили Анжела Цветкова и Ольга Муштукова