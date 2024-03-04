Общество

Чемпионат Пскова по брейн-рингу выиграли школьники из лицея №10

Чемпионат города по брейн-рингу среди образовательных учреждений прошел в Пскове, организатором выступила творческая компания Astra Video, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 8 школ: Псковский гуманитарный лицей, Псковский технический лицей, Псковский педагогический комплекс, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия и школы №№2, 4, 10, 18. В финал вышли ПТЛ, ПГЛ и школа №10.

По итогам соревнований победителем чемпионата города Пскова по брейн-рингу 2023-2024 годов стала команда школы №10.

В администрации добавили, что турнир проводили с целью повышения культурного уровня и творческой активности молодежи, расширения кругозора, коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор.