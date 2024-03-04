Общество

В дни выборов псковичи смогут проголосовать за объекты благоустройства

В дни выборов президента России — с 15 по 17 марта — жители Псковской области смогут также отдать свой голос за благоустройство городской среды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, пройдет в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жилье и городская среда».

Пункты для голосования можно узнать на сайте.

В этом году в рейтинговом голосовании в Псковской области примут участие 78 общественных территорий региона. В областном центре в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках — 4 территории.

Победившие объекты благоустроят в следующем году в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, в 2023 году более 40 территорий благоустроили в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.