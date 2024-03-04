Общество

Михаил Ведерников посетил обновленное по президентской программе отделение связи в Черехе

Обновленное почтовое отделение заработало в деревне Череха Псковского района после капитального ремонта по президентской программе. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с директором макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александром Вакуленко ознакомился с возможностями отделения и оценил организацию рабочих мест, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На эти цели было направлено 6 млн рублей.

Отделение обслуживает более 2 тысяч человек. Клиентам почты доступны все современные сервисы, внедрен розничный сегмент, ведется прием и выдача отправлений, посылок. Каждый житель может воспользоваться порталом Госуслуг и оформить необходимые документы прямо в почтовом отделении. Также здесь оборудован уголок здоровья, где с помощью медицинских приборов можно самостоятельно измерить давление, содержание кислорода в крови и температуру.

В самом отделении трудятся два оператора почтовой связи. Один из почтальонов — «долгожитель» в системе «Почты России»: работает с 1991 года, обслуживает 700 почтовых ящиков в многоквартирных домах и частный сектор.

Губернатор пообщался с коллективом, уточнил, есть ли изменения в уровне оплаты труда за последнее время. Специалисты отметили, что зарплата выросла. Этому способствуют, в том числе, разные мотивационные выплаты. Вдобавок ко всему на корпоративной основе специалисты проходят обучение, получают новые навыки.

Всего за 2023 год капитально отремонтировано 3 пункта связи: в деревнях Череха Псковского района, Черская Палкинского района и Усть-Долыссы Невельского муниципального округа. На 2024 год запланировано строительство 3 модульных отделений связи в деревнях Торошино Псковского района, Славковичи Порховского района, Булынино Великолукского района. Земельные участки для этого уже сформированы. Ремонт затронет 2 отделения в деревнях Шелково Великолукского района и Ершово Псковского района.

Александр Вакуленко обозначил, что развитие сети отделений почтовой связи продолжится в фарватере тех целей, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках обращения к Федеральному Собранию РФ.

Губернатор в свою очередь предложил рассмотреть возможность выделять земельные участки под модульные отделения связи в деревнях рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами. Это позволит снизить затраты, так как учреждения смогут пользоваться единой инженерной инфраструктурой.

«Почтовые отделения в Псковской области несут на себе огромную социальную нагрузку, поэтому вопрос развития сети на местах для нас крайне актуальный. На этом примере мы видим, что программа президента по модернизации почтовых пунктов работает эффективно. Возможность получать все необходимые услуги в современном почтовом отделении, безусловно, улучшит качество жизни более двух тысяч жителей Черехи и близлежащих населенных пунктов, что является главной задачей президента страны и правительства Псковской области. Поэтому со своей стороны мы будем и дальше работать с псковским управлением "Почты России" по модернизации почтовых пунктов и развитию почтовой сети», — приводит слова губернатора Михаила Ведерникова пресс-служба правительства Псковской области.