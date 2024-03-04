Общество

Будет ли повышение выплат Соцфонда жителям области с 1 марта, объяснили псковичам

В СМИ в последнее время активно муссируется информация о повышении с 1 марта выплат Социального фонда гражданам, отпраздновавшим свое 80-летие.

«Отделение СФР по Псковской области отмечает, что повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, увольнение с работы или приобретение стажа на Севере, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 марта, и устанавливается пенсионеру при наступлении соответствующих обстоятельств. Повышение выплат, когда человеку исполняется 80 лет, происходит со дня достижения такого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Социальный фонд беззаявительно устанавливает ее по имеющимся данным», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения выплат, если пенсионер увольняется с работы. В таком случае со стороны человека также не требуется никаких действий. Социальный фонд беззаявительно пересчитает выплаты с нового месяца на основе имеющихся данных.

Наряду с этим в течение года есть повышения, которые проходят в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, когда повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Социальный фонд повышает страховые пенсии пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все индексации и перерасчеты в фиксированные даты в течение года Социальный фонд осуществляет беззаявительно, без обращения со стороны пенсионеров.

Все вопросы, касающиеся назначения и выплаты пособий, можно задать специалистам отделения в центре дистанционного обслуживания ОСФР по Псковской области: