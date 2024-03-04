Общество

Невакцинированная кошка не прошла контроль на границе в Псковской области

Инспектор Россельхознадзора провел ветеринарный контроль кошки, перевозимой в автотранспортном средстве из Латвии на территорию РФ, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ветеринарном паспорте животного отсутствовала информация о проведении вакцинации против бешенства не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев: последняя дата вакцинации кошки против бешенства – 25 июня 2021 года.

В итоге ввоз кошки на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлена декларация о возврате.