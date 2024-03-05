Общество

В России 6 марта пройдет комплексная проверка системы оповещения населения

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет во всех регионах России 6 марта. Об этом сообщают власти субъектов РФ.

Проверка начнется в период с 10:00 до 11:00 по местному времени того или иного региона. В Санкт-Петербурге оповещение пройдет с 10:40 до 10:46 мск, в Ленинградской области - с 10:00 до 11:00 мск. Будут включены сирены, уличные громкоговорители и средства оповещения предприятий, задействованы теле- и радиоканалы, пишет ТАСС.

«Достигнутые результаты по развитию Региональной системы оповещения населения (РСОН) в 2023 году позволили увеличить охват населения, находящегося в зоне действия технических средств оповещения (сирены, мощные акустические устройства), задействованных в автоматизированном режиме, до 81%. По итогам проведения в прошлом году комплексных проверок готовности с участием специалистов Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, РСОН оценивается как "готова к выполнению задач"», - приводит пресс-служба администрации Петербурга слова вице-губернатора города Станислава Казарина.

Комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения запланирована на 6 марта в Республике Коми, Карелии, Ненецком АО, а также в самом западном регионе России - Калининградской области. В Великом Новгороде проверка пройдет с 10:30 до 10:40 мск. Системы проверят в Башкирии, Татарстане, Нижегородской области, Пермском крае и других регионах Приволжского федерального округа, а также во всех регионах Сибирского федерального округа. В Татарстане в 10:40 6 марта зазвучат сирены и речевые сиренные установки с последующей передачей в 10:43 речевого сообщения в эфире радио- и телеканалов.

В эфире десяти телеканалов и по радио будет транслироваться речевое сообщение: «Внимание всем. Проводится техническая проверка системы оповещения».

Аналогичные мероприятия запланированы также во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. Проверка пройдет и в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.