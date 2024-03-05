Общество

Поликлинику капитально отремонтируют в Островской межрайонной больнице

Работы по капитальному ремонту зданий поликлиники и стационара Островской межрайонной больницы проведут в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Гайк Хачатрян. Фото: Островская межрайонная больница

«Оздоровление и развитие медицинской инфраструктуры являются приоритетными задачами для нас, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить население качественными медицинскими услугами», - отметил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

Ряд ремонтных работ на 2024 год запланировали в рамках реализации федерального проекта «модернизации первичного звена здравоохранения».

На сегодняшний день активно продолжается строительство больничного комплекса филиала «Пыталовский», что должно значительно улучшить медицинское обслуживание жителей Пыталовского района.

Кроме того, в этом году намечено провести ремонтные работы на фельдшерско-акушерском пункте в деревнях Елены и Спиры Островского района, а также будет возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Дуловка Островского района.