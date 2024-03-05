Общество

Обработка парков Пскова от клещей начнется с 11 апреля

От клещей в Пскове в 2024 году планируют обработать более 115 га наиболее посещаемых жителями мест отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

«В 2023 году в Пскове от клещей было обработано более 113 га территорий общего пользования. В этом году специальными акарицидными препаратами будут опрыскивать более 115 га наиболее посещаемых жителями мест отдыха – парков, скверов, зеленых зон», - рассказали в администрации.

Мероприятия пройдут с 11 апреля по 15 мая. Для максимального эффекта необходима благоприятная погода: за три дня до и три дня после обработки не должно быть осадков.