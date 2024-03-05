Общество

Дорожники на трассе Р-23 перенесли гнездо аистов со старого дерева на новую опору

Гнездо аистов на 85-м километре трассы Р-23 в деревне Кузнецово Ленобласти 4 марта перенесли со старого дерева на новую опору. Работы потребовалось произвести из-за капитального ремонта федеральной трассы в Лужском районе, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Птичий дом располагался в зоне проведения капремонта трассы. Местные власти обратились с просьбой сохранить гнездо, чтобы летом аисты смогли обзавестись потомством.

Операцию провели с привлечением манипулятора с краном и автовышки. Дорожникам пришлось вручную подготовить новый столб и пробурить под него отверстие в земле. 200-килограммовое гнездо сняли с дерева и установили на заранее подготовленную металлическую опору с платформой. Новый дом будет находиться рядом со старым, пишет 47news.

Ожидается, что аисты прилетят 10 марта.

Также в зону капремонта попадало еще одно гнездо в деревне Большая Ящера, но охотнадзор установил, что оно нежилое.