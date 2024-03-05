Общество

Систему оповещения населения проверят в Псковской области 6 марта

Плановая проверка системы централизованного оповещения населения пройдет в Псковской области сегодня, 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 10:43 на территории Псковской области в рамках всероссийской командно-штабной тренировки пройдет проверка систем оповещения населения с доведением сигнала «Внимание всем!» для оценки работоспособности оконечных средств оповещения и готовности дежурного персонала, уполномоченного на их запуск. Также будет проведен перехват сигнала на телевидении и радио.

«Просим вас не беспокоиться и не предпринимать никаких действий!» - обратились в ведомстве к псковичам.