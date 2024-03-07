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Общество

Наталья Юрченко о важности инициативы от граждан и благоустройстве округа №8

07.03.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 марта стала депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК - «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко. Год активного депутата пролетает очень быстро, поскольку работы всегда много. Насколько плодотворным для Натальи Юрченко был 2023 год? Какие вопросы удалось решить или продвинуться в их решении? Какие изменения в части благоустройства наступивший год может принести в округ №8? На эти и другие вопросы Наталья Юрченко ответила в беседе с Любовью Кузнецовой. 

 

Обращения граждан

- Наталья Александровна, основной работой депутата-одномандатника является непосредственное общение с избирателями: личные встречи, поздравления ветеранов, приемы, рабочие встречи с организованными группами граждан в округе и так далее. К этому добавляется и онлайн-общение — сообщения во всевозможных мессенджерах. Круг вопросов остается классическим. Чего хотят сейчас от депутата?

- Сферы могут быть самыми разными. Вопрос в том, как ты будешь к этому подходить. Конечно, больше всего любого человека волнует, что у него под окнами, что у него во дворе, какие у него соседи, течет или нет крыша, покрашены ли подъезды, какие почтовые ящики. Все очень житейское, но это важно для комфортного проживания каждого гражданина, каждого жителя нашего города.

В соцсетях ситуация аналогичная. Мне в меньшей степени, наверное, пишут, потому что округ наш, скажем так, высокого возраста. И домам у нас в основном по 40-50 лет, есть несколько новых домов. Так что в основном, конечно, это общение по телефону, личное общение. Ко мне приходят на прием много старших по домам и просто граждан с вопросами. Практически все темы касаются ЖКХ. То есть это основная часть, основное направление жизнедеятельности нашего округа.

Итоги 2023 года для округа №8

- Уже прошло полтора года, как седьмой созыв городской Думы трудится в полную силу, в том числе в этом созыве трудились и вы. Насколько плодотворно для вас прошел 2023 год? Какие вопросы удалось решить или, скажем, продвинуть их решение?

- Я лично себя все-таки критикую. Мне кажется, что сделано мало, очень много вопросов не решено. У меня есть «самоедство», которое не позволяет, наверное, в полной мере заявлять, что я сделала все, что возможно. С другой стороны, глядя в принципе на свою деятельность, я понимаю, что когда ты заходишь на любое предприятие, сделать по щелчку пальцев практически не получается ничего, и рост рабочих объемов начинается на второй, третий и так далее годы, когда ты понимаешь источники, когда ты понимаешь направление финансирования и возможности. Естественно, мы прошли и собрали наказы. Мы сейчас продолжаем эту работу, и она становится еще более интересной, потому что ты уже знаешь, чья земля под домом, где общественная дорога, где общественные территории. И при взаимодействии с городской администрацией мы находим достаточно любопытные формы, которые, казалось бы, очень простые, но они очень нужные.

У нас есть активнейшие старшие по домам, с которыми мы взаимодействуем. Допустим, нужна асфальтовая крошка, чтобы сделать стоянку. У людей во дворе очень все четко расписано: сюда ставить, сюда не ставить, здесь цветочки, здесь елочки, тут Алевтина Васильевна у нас. И, допустим, мы просто написали запрос, что хотим посадить деревья. Даже вот такое банальное получение согласования на такой простой, казалось бы, вопрос. Да, это их земля, но лучше пройти некоторые этапы, чтобы потом не сказали: «Выкапывайте свои елки». Мы, допустим, написали письмо, и получилась партия маленьких дел. Нам выделили асфальтовую крошку, заборчик, а жильцы сами это установили, своими силами с помощью управляющей компании.

- Здорово, такой симбиоз.

- Микроработа, казалось бы. Тем не менее она приносит большую пользу конкретному двору, конкретным людям, где они наладили свою же стоянку автомобилей, превратив ее из бардака в более упорядоченную. Мы проговаривали, и нам сделали несколько «заплаток» — в дворовых проездах залатали ямы. У нас сейчас должен быть закончен 1 июня междворовый проезд на Народной, 19, где скорая помощь. В этом округе достаточно большое количество медицинских учреждений.

- «Медицинский квартал» называют еще эту территорию.

- Да. От перинатального центра до городской больницы, детской и так далее. Мы много каких-то милых вещей делали для детской больницы. Это был и праздник для деток 1 июня, и просто отвозили фрукты, которые доброжелательные наши сподвижники предоставили, а это очень хорошо. Меня критикуют в определенной степени, мол, я пиарюсь в соцсетях и так далее. Мне всегда хотелось ответить: «Ребят, вы возьмите, сделайте, купите килограмм яблок, отнесите соседу, и это уже будет ваше огромное дело». Попробуйте собрать подарки для военных, что мы делаем с завидной регулярностью, в госпиталь. Это очень приличные суммы, потому что там достаточно большое количество ребят, и мы это делаем и в наш псковский госпиталь, делали и в московский госпиталь, и в госпиталь Санкт-Петербурга. Это очень большие суммы, и надо найти этих людей. Никто в соцсетях не откликается. И надо найти этих людей. Да, они не отказываются, они принимают участие. Но надо найти, собрать и так далее. Это очень большой объем работы, достаточно сложный.

У нас получилось, на мой взгляд, с одной стороны, может быть, есть сложность определенная, с другой стороны — прекрасно, засыпана асфальтовой крошкой, фактически существует дорога от проезда между городской больницей и перинатальным центром до улицы Подвишневской, до улицы Кузбасской Дивизии — такой треугольник. Раньше он пылил, сейчас он засыпал и стал дублером, наверное, как раз основных улиц.

Такая работа иногда, кажется, заметна, иногда, кажется, незаметна. «Ну, и что вы там сделали?» Но понимаете, дорога она и есть дорога. Ты ее будешь усиливать достаточно долгое время. Я с большим позитивом, например, говорю о том, что не планировалось в прошлом году сделать тротуар на нашей стороне улицы Юбилейной, потому что на той стороне сделано, у Юлии Валерьевны (Пожидаевой, депутата городской Думы — ред.) в округе, а у нас нет. И когда шел ремонт, я просила Бориса Андреевича (Елкина, главу Пскова — ред.). Он сказал, что подумает. Собственно, я попросила нас услышать, потому что наши граждане очень просили сделать этот тротуар, и его сделали.

- Замечательно, внепланово.

- Внепланово абсолютно. Есть там несколько участков, они тоже касаются благоустройства. Есть участок на улице Народной, там около дома нужно заасфальтировать тротуар, еще один тротуар требуется от Рижского проспекта, 49 до детского садика «Чебурашка». Есть целый ряд бытовых вопросов, которые требуют решения. И они сейчас в процессе. Что касается железных гаражей, которых все равно достаточно, то здесь полномочия администрации. Мы им писали, два гаража убраны. Тем не менее там еще целый ряд, который, конечно, подлежит уборке.

Понимаете, депутат — не управляющий вашим домом. Хочу в пример привести всех жителей у Григория Ивановича Стороненкова (депутата гордумы — ред.). Там новые дома, там такие фантастические активисты. Они создают ТОСы, они выбирают Советы домов, они определяют старших. Эта схема, у нас есть несколько таких домов, работает, когда у тебя активный старший, который клюет управляющую компанию, который заставляет работать административные органы, который считает расходы твоей управляющей компании, что она понесла, а не просто подписывает, а очень четко знает свои права, тот договор, который подписал с управляющей компанией, пункты, которые они обязаны выполнять. И тогда у тебя в подъезде сделан ремонт раз в пять лет, как положено, с тебя не берут какие-то странные суммы сверху, не начисляют на «общедомовые нужды» и прочее, не раскидывают должников. Очень часто наши жители просто многие вещи не знают. Мы вот общались с очень добросердечным людьми. Допустим, Рижский, 77, 71. Они даже не знают. У них стоит водомат, и такая интересная история. Никто не имеет права без согласия жильцов, без арендной платы и так далее, к их сетям подключаться.

- А он на их земле.

- А он стоит на земле жителей. Так вот, правовой нигилизм в этой части. Пользуются незнанием зачастую. Пользуются тем, что люди просто неактивны. Есть такое. Мы сейчас общаемся, привлекаем, предлагаем создавать ТОСы, помогаем. Все-таки есть прекрасная возможность для установки детских площадок, решения каких-то бытовых вопросов. Люди спрашивают: «Что такое ТОС, мы должны еще будем денег?» Нет, подождите, жильцы при создании ТОС в финансирование детской площадки и так далее не вкладываются. А на средства, выигранные на гранты ТОСов, можно поставить освещение, засыпать дорожки, детские площадки поставить. То есть объем работ и возможностей направлений, что можно сделать в своем дворе, на своей земле, на своей собственности, — очень большой.

- Интересно, а есть прецеденты рабочих ТОСов у вас в округе?

- У нас в округе нет.

- Пока нет. Пока агитируете?

- Мы агитируем, уговариваем. Очень надеемся, что люди загорятся этой идеей. Очень часто, к сожалению, я слышу, и меня это расстраивает: «Зачем я буду что-то делать для других? Вот я сделаю себе, допустим, детскую площадку. На эту детскую площадку будут ходить другие дети». А я считаю, что у нас нет чужих детей. Все дети — наши. Кто-то переживает, что дети будут шуметь под окнами, то есть тут зачастую договориться между собой хорошо бы. Это важное направление — между собой, жильцами, собственниками договориться. И понимаете, если бы мы все жили по таким правилам: «Зачем я буду для других делать?», я бы тоже, наверное, не делала ровным счетом ничего. Я всегда говорю: «Если ты не будешь действовать, ничего не сделаешь, то ничего не заработает». Приходите и посмотрите на нашу территорию, допустим, той же ГТРК. Там вы увидите идеальную вылизанную территорию с прекрасными цветниками, ухоженные газоном, деревьями и так далее. Но мы же выходим и за нее. Допустим, установили памятный знак журналистам, погибшим во время военных конфликтов. А кто, кроме нас? Мы его сделали, мы его поставили. Теперь есть очень памятное место, абсолютно заслуженное этими людьми. Нам пошла администрация города навстречу, чему я очень благодарна: мы нарисовали проект и внесли на голосование на этот год по программе «Формирование комфортной городской среды» сквер у нашей компании около Рижского проспекта.

- Очень популярный сквер, там любят гулять и мамы с колясками, и люди серебряного возраста здесь прогулки осуществляют. Причем в любое время года, надо сказать, там кто-то гуляет — с семьями, бабушки и дедушки с малышами. Очень правильное решение, поддерживаю.

- Таких скверов на Дальнем Завеличье нет, до других благоустроенных скверов там далеко. Тут необходима обустроенная зона. Да, сделаны дорожки, но там нет освещения, там прямо очень просится детская площадка. Мы нарисовали маленький скейт-парк, место под елку.

- Место позволяет. Сквер вытянутый и компактный.

- И он достаточно широкий, там все это поместится. Там же очень большая остановка, очень много общественного транспорта ходит, поэтому хочется сделать комфортную, хорошую, приличную, большую остановку. Когда человек стоит, чтобы его не заливало со всех сторон дождем.

- Не сеточку прозрачную, а «всесезоночку» крепенькую.

- Да.

- Очень здорово. Скоро будет голосование по программе «Формирование комфортной городской среды», надо обязательно поддержать этот проект.

- Да, я приглашаю всех завеличенцев, всех, кто живет в том районе, наших коллег, обязательно, конечно, голосовать. Мы это делаем не для себя. Мы делаем для того, чтобы мамочкам, бабулечкам было где посидеть, погулять. Мне кажется, если ты не будешь сам участвовать в жизни города, его украшать, то кто?

Планы на 2024 год

- Под лежачий камень вода не течет, это совершенно точно. Не мы придумали, не мы сказали. Стартовал 2024 год. Какие изменения планируются в округе №8?

- Округ соседний, тем не менее, сквер у Рижского проспекта. Он сейчас стоит в проектировании, планируется начало. Сейчас идут изыскательные работы, планируется начать проектирование. Мы собрали пожелания наших граждан, что бы они хотели увидеть в этом сквере на Рижском проспекте. Сквер очень важен для всех окружающих. Там, конечно, нужны детская площадка, дорожки, но самое главное — сохранить зеленые насаждения, которые там есть.

- Категорически согласна.

- Там мини-ботанический сад, очень разнообразные растения. На самом деле, я бы еще и таблички поставила, потому что разные виды деревьев.

- Хвойных растений очень много. Они очень красивые как летом, так и зимой.

- Совершенно точно. И я очень просила, чтобы в проектировании сквера приняли участие и я, и жители нашего округа.

- Нужно использовать опыт парка реки Милевки, очень позитивный опыт, когда согласовывали вплоть до ножек скамейки, вида фонарей и так далее. И вот теперь это одна из любимых площадок.

- Да, это народная инициатива. Это абсолютно правильно. В этом году по возможности финансирования, мы на это очень надеемся, будем настаивать категорически на тротуарах. Там есть несколько тротуаров, которые, действительно, необходимы. Это большое место скопления людей. Конечно, нужен ямочный ремонт нескольких общественных проездов. С одной стороны, он улучшит движение, но с другой стороны, может увеличить поток. Поэтому здесь достаточно сложно. Мы будем продолжать общаться со старшими. С Александром Георгиевичем Гончаренко (председателем гордумы — ред.) мы проговорили очень полезную форму — собирать старших. Примерно раз квартал, чтобы поучиться, собрать мнения, проговорить какие-то вопросы, проблемы, что решили, что не решили. Было пожелание: «Вы больше рассказывайте, что сделано». Хотя, если честно, у меня соцсети пестрят тем, что мы сделали. Я стараюсь это все выкладывать.

- Вы обязаны это делать как депутат, кто бы что не говорил.

- Есть разные мнения на этот счет, у меня самой лично, потому что личной жизни не осталось практически. Докладывать о том, что сделано, что находится в процессе, потому что не все читают соцсети, и какие-то люди, абсолютно счастливые, вообще ими не обладают. Тем не менее, по крайней мере, обсуждать лично, собирать вопросы, собирать проблемы, проводить обучение. Это в том числе сплочение этого округа.

- Безусловно.

- Каждый ходит ногами. Все равно знают больше те, кто живет непосредственно в округе. Мы сегодня как раз на совещании были по планам депутатских наказов и взаимодействии с городской администрацией. В этом году запланирован еще один детский навес в детском саду «Ромашка», запланирована закупка детского игрового оборудования на детские площадки в наши садики, у нас три садика в округе. Мне кажется, достаточно интересно, проезд до скорой помощи должны нам сдать. И такие точечные работы. Все-таки я очень надеюсь сподвигнуть наших граждан на ТОСы, чтобы поставить детские площадки. Это самое актуальное, пожалуй: площадки, лавочки, освещение. Но, допустим, то же освещение может поставить управляющая компания. Просто надо очень внимательно посчитать, сколько накопилось средств на ваших счетах, это важно.

- Расчет, прямо-таки бухгалтерский, и он может поменять многое. Это, действительно, так.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Юрченко Наталья Александровна депутат Псковской городской Думы по округу №8, директор ГТРК «Псков»
Теги: #Гордума #псков #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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