Общество

«Гайд-парк»: Наталья Юрченко о работе в депутатском округе и деятельности «Женского движения». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 марта. Гостья студии - депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК - «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о работе в депутатском округе и о деятельности «Женского движения».

Год активного депутата пролетает очень быстро, поскольку работы всегда много. Насколько плодотворным для Натальи Юрченко был 2023 год? Какие вопросы удалось решить или продвинуться в их решении? Какие изменения в части благоустройства наступивший год может принести в округ №8? По каким направлениям работает «Женское движение» «Единой России»? Об этом и многом другом — в эфире.