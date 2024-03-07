Общество

Сотрудники псковского управления Росгвардии стали участниками сбора по подготовке снайперов

В Ленинградской области прошел учебный сбор по подготовке снайперов, в котором приняли участие сотрудники ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из восьми регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе сбора со снайперами Росгвардии провели занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности.

При ведении боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, снайперы отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Кроме того, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели стрельбы из различных снайперских винтовок.

Подготовка снайперов проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.