Общество

О вреде наркотиков рассказали полицейские в Дно

Псковские транспортные полицейские выступили на родительском собрании в средней общеобразовательной школе №50 города Дно с лекцией-беседой на тему: «О наркотических средствах и психотропных веществах. Понятие и ответственность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Псковский ЛО МВД России на транспорте

Мероприятие состоялось при участии начальника Псковского ЛО МВД России на транспорте полковника полиции Сергея Титова и начальника отделения по делам несовершеннолетних майором полиции Анны Останиной.

Главная цель лекции - профилактика распространения наркомании среди молодежи, предупреждение фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Сергей Титов пояснил, что учащиеся учебных заведений, имея желание легкого заработка без оформления трудовых отношений, общаясь посредством мессенджеров, могут быть вовлечены в преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Руководитель подразделения продемонстрировал фильм «НЕзависимость», который был снят в 2018 году на основе реальных фактов выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Псковской области.

Анна Останина довела информацию о состоянии травматизма на участке обслуживания управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу за 2023 год.

В завершение встречи родители получили ответы на все интересующие вопросы и поблагодарили транспортных полицейских за информационно-познавательную беседу.