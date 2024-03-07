Общество

Концерты и квесты пройдут в торговых центрах и аквапарке Пскова на праздничных выходных

Торговые центры и аквапарк «Акваполис» приглашают жителей и гостей Пскова отметить 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы праздничных мероприятий.

8 марта аквапарк «Акваполис» приглашает на праздничную программу в Международный женский день.

«Фишкой дня стане селфи-зеркало, где каждый гость сможет сделать и получить бесплатно фото на память! А изюминкой развлекательной программы Aqua plus станет выступление Григория Лепса и Сергея Жукова с любимыми хитами (в виде ростовых кукол)», - анонсировали организаторы.

Праздничная программа Aqua plus:

12.00 - мини-диско на балконе,

13.00 - водные игры в большом бассейне,

14.00 - увлекательный квест,

15.00 - мини-диско на балконе,

16.00 - увлекательный квест,

17.00 - Григорий Лепс, Сергей Жуков, шоу-балет, аква-игры в большом бассейне.

Программа Aqua plus, которая пройдет 8 марта в аквапарке «Акваполис», рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей. Отмечается, что в программе могут быть изменения.

В этот же день, 8 марта, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится праздничный концерт. Ростовые куклы Григорий и Сергей поздравят с Международным женским днем всех гостей комплекса. Также в программе ожидается выступление ребят из коллектива «Мозаика» и других артистов.

Начало в 15.00. Вход свободный.

9 марта в торговом центре «Максимус» для всех гостей также выступит Григорий Лепс (в виде ростовой куклы) в сопровождении шоу-балета. «Вы увидите концертное выступление в лучших традициях больших шоу-программ!» - заверили организаторы. Гостями программы станет хип-хоп центр «…Хоть отбавляй!».

На праздник в «Максимус» можно приходить всей семьей. Начало в 13.00. Вход свободный.

В этот же день, 9 марта, в торговом комплексе «ПИК60» состоится концерт с участием ростовой куклы Григория Лепса. Мероприятие начнется в 16.00.

«Гостей ожидают сюрпризы, подарки и отличное настроение!» - подчеркнули организаторы праздничных мероприятий.