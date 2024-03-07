Общество

Сотрудниц Псковского гарнизонного госпиталя поздравили общественники

Сотрудниц Псковского гарнизонного госпиталя поздравили общественники. Накануне Международного женского дня представители «Единой России» вручили медперсоналу цветы и пироги, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В предпраздничный день женщин, которые лечат военнослужащих и ухаживают за ранеными бойцами, в клубе гарнизонного госпиталя поздравил помощник сенатора Андрея Турчака, секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов. Вместе с начальником Псковского гарнизонного госпиталя Максимом Цвигайло они поблагодарили женщин за их непростой труд.

«Вы находитесь на переднем крае тех проблем, с которыми сталкиваются наши бойцы, помогаете им встать на ноги. Спасибо вам и низкий поклон за вашу работу, здоровья, благополучия в семьях и успехов в работе! С наступающим праздником!» – сказал Валерий Филимонов, обращаясь к присутствующим женщинам.

Сотрудницы госпиталя признались, что любят бойцов и относятся к ним, как к детям. «У нас обострен материнский инстинкт. Мы сами волнуемся и переживаем за них. Стараемся оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь, много разговариваем с ними, стараемся поддержать», – сказала старшая медицинская сестра инфекционного отделения Псковского гарнизонного госпиталя Ирина Алексеева.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, чуткое отношение к больным, высокий профессионализм и дисциплинированность лучшие медработники госпиталя из хирургического, терапевтического, кожно-венерологического, инфекционного и неврологического отделений, а также поликлиники, приемного, физиотерапевтического отделений, реанимации и лаборатории были отмечены благодарственными письмами.