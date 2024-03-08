Общество

Фашистскую свастику рядом с историческим факультетом ПсковГУ закрасили спустя 10 лет

Фашистскую свастику на стене дома №8 на улице Леона Поземского в Пскове (рядом с историческим факультетом ПсковГУ) ликвидировали. Об этом сообщил кандидат исторических наук Максим Васильев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Свастика появилась на стене дома более 10 лет назад.

Фото: Максим Васильев

«Оказывается, чтобы закрасить 1 квадратный метр стены с изображением запрещенного символа понадобилось немало времени. Данное изображение красовалось уже много лет и по всей видимости вполне устраивало моих бывших коллег с исторического факультета. Напомню, что даже после того, как вопрос был четко обозначен мною в публичном пространстве и ряд Telegram-каналов его продублировали, руководство университета и исторического факультета остались безучастны. Лично для меня этот факт является достаточно показательным и представляет собой серьезную почву для размышлений. Настаиваю на том, что нельзя с важным видом говорить о фальсификации истории Второй мировой войны и ходить каждый день на работу в паре метрах от свастики, делая вид, что ты её не замечаешь... Однако, данная ситуация показала, что это для ряда уважаемых людей возможно. Очень обидно за мой родной факультет...» - отметил Максим Васильев.

Он рассказал, что 1 марта оформил обращение к главе города Пскова Борису Елкину, и через пару дней получил ответ с обещанием разобраться с этой ситуацией. «Через сутки я был рад видеть, что проблема позитивно решена. Одержана очередная маленькая победа», - добавил Максим Васильев.

Напомним, согласно закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статье 20.3 КоАП РФ, за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность.