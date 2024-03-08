Общество

Приуроченные к 8 Марта торжественные мероприятия прошли в ОМВД России по Псковскому району

Торжественные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, прошли в ОМВД России по Псковскому району 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе полиции.

Фотографии: ОМВД России по Псковскому району

Начальник Андрей Кабишев поздравил всех сотрудниц с наступающим праздником и наградил грамотами девушек, недавно пополнивших ряды полиции, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей при выполнении служебного долга.

«А сегодня, 8 марта, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Псковскому району на обслуживаемой территории с наилучшими пожеланиями поздравили женщин с прекрасным весенним праздником!» - добавили в полиции.