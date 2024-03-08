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Общество

Выход на лед запретили в Псковской области

09.03.2024 10:21|ПсковКомментариев: 0

Запрет выхода на лед действует в Псковской области с 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«С наступлением весенней оттепели специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области особое внимание обращают на соблюдение мер предосторожности на тонком весеннем льду. Гражданам стоит помнить, что выход на лед категорически запрещен с 6 марта 2024 года года на всей территории Псковской области», - говорится в сообщении.

Основные группы риска - это дети и рыбаки-любители подледного лова.

Рыбакам рекомендуется в период весеннего разрушения льда воздержаться от посещения массовых мест выхода на лёд.

«В случае, если инстинкт победил над разумом, следует соблюдать элементарные меры предосторожности при осуществлении рыбной ловли», - добавили в ведомстве.

Меры предосторожности:

  • избегать мест с большими заберегами и маломощным (менее 10 см) льдом, мест с нарушением целостности льда и с выходом на поверхность льда кустарниковых и травянистых растений, а также мест с большим слоем снега;
  • расстояние между рыбаками должно быть не менее 3-5 м;
  • воздержаться от употребления спиртных напитков;
  • в снаряжение рыбаков обязательно должно входить элементарное спасательное оборудование (веревка с поплавком, доска, спасательный жилет и т.д.).
Источник: Псковская Лента Новостей
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