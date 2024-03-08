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Общество

Самые популярные мифы о сахаре развеяла нутрициолог

09.03.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Сахар — это один из самых неоднозначных продуктов, вокруг которого уже не одно десятилетие бытуют мифы, следуя которым можно не только не приблизиться к здоровому питанию, но даже навредить организму. О главных мифах о сахаре рассказала Дарья Русанова, врач, нутрициолог компании «Новабиом».

Первое заблуждение заключается в том, что сахар безусловно вреден.

«Напротив, сахар очень даже полезен для нашего организма, потому что глюкоза — это основной энергетический материал для клеток. Без сахара, как и без соли, наш организм фактически не может полноценно функционировать. Вреден переизбыток сахара. Суточная норма чистого сахара составляет 25 грамм, или 6 чайных ложек на человека. Но, рассчитывая эту норму, не стоит забывать о скрытых сахарах, которые содержатся в готовых продуктах, которые мы покупаем в магазинах. Это соусы, в том числе популярный и любимый всеми кетчуп, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, сладкие йогурты и т.д. Таким образом, сами этого не замечая, мы можем съесть гораздо больше сахара, чем в этом нуждается организм. Отсюда и миф о вреде сахара. Надо внимательно изучать этикетки и рассчитывать содержание сахара во всех продуктах, которые мы покупаеме», — объяснила эксперт «Газете.Ru».

По словам специалиста, даже если на упаковке написано, что продукт без сахара, необходимо изучать состав. Прежде всего надо обращать внимание на первые 3-4 позиции. В порядке убывания будут перечислены ингредиенты, которых содержится больше всего. Даже если там нет сахара, а указана, например, кукурузная патока, левулоза, декстроза — это тот же сахар, просто под другим названием, продолжила она.

«Самый лучший способ, чтобы контролировать количество потребляемого сахара: готовить еду самостоятельно и по минимуму использовать полуфабрикаты, готовую еду, магазинные молочные десерты: сырки, йогурты, творожки и тому подобно», - заключила врач.

Не менее популярно у приверженцев здорового образа жизни и заблуждение о том, что фруктоза полезнее сахара. Но оно не соответствует действительности.

«Фруктоза — это тот же сахар. В натуральном виде она содержится во фруктах. Но, в отличие от сахарозы, фруктоза не впитывается каждой клеткой нашего организма, ее способна перерабатывать только печень. Поэтому, если вместо обычного сахара вы переходите на фруктозу, этот орган подвергается повышенной нагрузке, что может привести даже к развитию жировой болезни печени (гепатозу). Кроме того, фруктоза не несет в себе энергетической функции, которую дает организму сахароза, то есть она не насыщает энергией. Во фруктах фруктоза содержится в минимальных количествах и в вперемешку с пищевыми волокнами, которые не дают ей возможности быстро впитываться в клетки, вызывая скачки инсулина. Поэтому большинство фруктов имеют невысокий гликемический индекс, их можно и нужно употреблять в пищу», — добавила нутрициолог.

В отличие от магазинных продуктов на фруктозе: снеков, батончиков, каш и т.д. Фруктоза, которая в них содержится, делается из кукурузного сиропа и имеет очень большую концентрацию — в десятки раз выше, чем в натуральных фруктах. Поэтому всем, кто придерживается здорового образа жизни, как раз не рекомендуется употреблять такие продукты, тем более заменять привычный сахар на фруктозу

Особенно популярен в последние несколько лет стал миф о том, что стоит отказаться от сахара и перейти на сахарозаменители.

«Во-первых, всевозможные искусственные подсластители — сукралоза, аспартам, цикломат — могут способствовать развитию сахарного диабета 2 типа у людей, которые не страдали им до этого. Во-вторых, любые сахарозаменители, даже натуральные — стевия, эритрит — намного слаще самого сахара. Систематическое употребление таких подсластителей может привести к тому, что человек просто перестает воспринимать вкус натуральных фруктов как сладкий, потому что рецепторы постоянно находятся в гипернапряжении. В этом нет ничего хорошего. Потому что человек может начать переедать сладкое», — резюмировала врач.

Источник: Псковская Лента Новостей
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