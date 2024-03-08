Общество

Псковичам рассказали, что делать при обнаружении подозрительного предмета

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных объектов перечислили в УМВД России по Псковской области.

«В области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами времен войны. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям», - сообщили в пресс-службе ведомства Псковской Ленте Новостей.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, следует обратиться к пассажирам, находящимся рядом. Нужно постараться установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

Если заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – следует сразу же сообщите об этом в полицию.

Если обнаружили подозрительный объект в учреждениях, нужно немедленно проинформировать об этом его администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

дождитесь прибытия следственно-оперативной группы полиции.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его истинное предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки. Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами», - заключили в ведомстве.