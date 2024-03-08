Общество

Горячую линию по вопросам защиты прав потребителей проведет псковский Роспотребнадзор

Горячую линию по актуальным вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке проведет управление Роспотребнадзора по Псковской области с 11 по 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Консультирование потребителей будет осуществляться в период проведения горячей линии с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по следующим телефонам:

в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: (8112)62-24-77, (8112)62-25-03;

в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: (81153) 7-70-96, (81153) 3-72-01;

в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8(81152) 3-20-07;

консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-894;

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (по России звонок бесплатный).