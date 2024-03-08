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Диффузные туманности в созвездии Тельца и Лебедя сфотографировал пскович

Диффузные туманности в созвездии Тельца и северной части Лебедя сфотографировал астроном-любитель Петр Митрофанов в Псковской области. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

А в ночь с 3 на 4 марта в Псковской области наблюдали Северное сияние.

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8 марта, в Международный женский день, Петр Митрофанов поделился снимком кометы C/2021 S3 (PANSRARRS) вблизи звезды Унукелхайя.

«Данная комета видна во второй половине ночи в юго-восточной стороне неба, в настоящее время находится в области Млечного Пути в созвездии Змеи, а в середине марта перейдет в созвездие Орла и доступна наблюдениям в любительские телескопы, имя блеск около 9-10ой звездной величины», - рассказал Петр Митрофанов.