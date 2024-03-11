Общество

Более 1,5 тысяч административных правонарушений выявили сотрудники псковской Госавтоинспекции за неделю

1697 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники псковской Госавтоинспекции за период с 4 по 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Дорожные полицейские выявили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 4 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.