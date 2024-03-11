Общество

Четыре цифровых проекта Сбера рассматриваются для реализации в псковском здравоохранении

Сбер реализует проекты с использованием технологий искусственного интеллекта в медицине, часть разработок доступны в Псковской области. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здравоохранение — это одна из сфер, где искусственный интеллект может быть активно применен. Сбер активно сотрудничает с правительством Псковской области. В прошлом году мы провели "Цифровой день", а после договорились, что будем реализовывать в регионе ряд технологий. Сейчас активно приближаем этот момент», - сказал Владимир Компаниец.

В частности, в Псковской области запускают дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями. Такая разработка позволяет осуществлять дистанционное медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациентов с гипертонией и сахарным диабетом с использованием телемедицинских технологий и медицинских изделий (тонометр, глюкометр).

Также рассматривается реализация проекта Voice2Med. Это цифровое решение по внедрению речевых технологий в медицине значительно сокращает нагрузку на врача за счет протоколирования голоса врача, например, при описании снимков рентгенологами.

Еще один проект — цифровой помощник врача «ТОП-3», который способен предложить терапевтам и врачам общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе жалоб пациента.

Кроме того, на рассмотрении в правительстве Псковской области находится система поддержки принятия врачебных решений для анализа визуальных исследований, предложенная Сбером. Анализ с помощью искусственного интеллекта медицинских изображений — КТ или рентген-исследований — сокращает время подготовки заключения врачом и повышает выявляемость патологий на ранних стадиях развития заболеваний, а также повышает точность и качество диагностики и скорость обработки результатов исследований, от чего может зависеть жизнь человека.

«Речи о том, что искусственный интеллект будет наравне с врачами лечить людей и это будущее, не идет, но в этом направлении мы двигаемся», - подчеркнул Владимир Компаниец.