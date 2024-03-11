Общество

Школы сахарного диабета оснащают в Псковской области

Школы сахарного диабета оснащают оборудованием в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области

Школы будут оснащены благодаря новому федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» в поликлиниках, районных и межрайонных больницах, Детской областной клинической больнице, а также в Региональном эндокринологическом центре, который создаётся на базе Псковской областной клинической больницы.

«Некоторые медицинские организации, например Островская межрайонная больница, уже используют новую технику. В самое ближайшее время начнутся занятие в обновлённых кабинетах Псковской городской поликлиники и других медицинских организациях. В Псковской областной клинической больнице подготавливают помещение, где разместится Школа сахарного диабета. Уже поступили компьютеры, принтеры, мебель. Новая техника поможет максимально наглядно и интерактивно проводить занятия», - отметили в комитете.

«Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" реализовывается с декабря 2023 года. Всего в Псковской области закуплено 1733 единицы медицинского оборудования на сумму 75,5 млн рублей», - напомнили в Telegram-канале комитета.