Общество

«Запас есть»: в псковском облздраве опровергли опасения о дефиците препарата «Калимейт»

Запас препарата «Калимейт» для пациентов на льготном лекарственном обеспечении на два месяца есть в аптеках Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению, комментируя сообщения о перебоях поставок препарата в некоторых регионах РФ.

«Препарат "Калимейт" по льготному лекарственному обеспечению в Псковской области получают два человека. Есть запас препарата на два месяца», - сообщили в облздраве.

Ранее в понедельник «Известия» сообщили, что в 58 регионах страны из аптек пропал препарат «Калимейт», который снижает содержание калия в крови. Препарат необходим пациентам с болезнями почек, которые находятся на диализной терапии.

«Калимейт» производства «Р-Фарм» — единственный калиевый сорбент, зарегистрированный в России. Он необходим практически каждому диализному пациенту, так как предотвращает возникновение гиперкалиемии, которая приводит к нарушению сердечного ритма и даже может стать причиной летального исхода.